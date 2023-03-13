Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что в Европарламенте есть "российский след". И его правительство хочет предоставить документальные подтверждения.

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Россия влияет на нескольких депутатов Европарламента

Премьер Польши напомнил, что в декабре 2022 года общественное мнение в ЕС потряс коррупционный скандал в Европарламенте. Катар и Марокко пытались повлиять на экономические и политические решения Европарламента, пытаясь подкупить важных должностных лиц. Моравецкий заявил, что министр внутренних дел Польши покажет документы, относящиеся к делу.

Сегодня мы уже знаем, что у коррупции депутатов Европарламента появились и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, коррумпировавших депутатов Европарламента,

– сказал Моравецкий.

Есть ли среди подкупленных депутатов поляки

На вопрос журналиста, связаны ли с этим польские депутаты, Моравецкий ответил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".

При этом он добавил, что среди депутатов все же есть и бессознательно покупаемые на российскую пропаганду, как в случае с вопросом о смысле защиты границы.

Белорусское нападение на польскую границу из-за искусственно спровоцированной миграции было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка подорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы когда Россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще публицисты и политические активисты, которые этого не понимают,

– сказал он.

Он добавил, что одна из ключевых фигур по делу о коррупции, бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери, согласился сотрудничать с бельгийскими судебными органами в расследовании в обмен на снисхождение.