Издание отмечает, что активиста похитили сразу после митинга. Также вместе с ним еще задержали нескольких человек.

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Шевченко похитили за организацию митинга, прямо из кафе "Капучино" после акции протеста. Также были задержаны еще несколько активистов,

– говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Виталий Шевченко является директором турагенства "Темеринда".

Ранее появилась информация, что в Мелитополе 12 марта состоялся митинг с требованием освободить сельского главу, которого похитили накануне. Во время этого мероприятия похитили общественницу Ольгу Гайсумову.