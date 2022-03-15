Видання зазначає, що активіста викрали одразу після мітингу. Також разом з ним ще затримали кількох людей.

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Шевченка викрали за організацію мітингу, просто з кафе "Капучино" після акції протесту. Також було затримано ще кількох активістів,

– йдеться в повідомленні видання.

Зазначається, що Віталій Шевченко є директором турагенства "Темерінда".

Раніше з'явилася інформація, що у Мелітополі 12 березня відбувався мітинг з вимогою звільнити міського голову, якого викрали напередодні. Під час цього заходу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.