Анастасія займається перетримкою тварин. Надає їм медичну допомогу та утримує, доки не знайдеться власник.

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Собаки були дуже стомленими, деякі ледь ішли

За словами Анастасії, під час евакуації, її чоловік ніс на собі закривавленого собаку, адже у тварини половини задніх лап не було. Пес розбив собі кукси, доки йшов.

Дякує жінка теробороні. Бійці їм дуже допомогли, зокрема переносили тварин через міст. А вони з чоловіком вели тільки тих, хто ходить сам і кусається на чужих.

"Нам дуже допомогла тероборона. Вони нас зустріли на початку мосту, одразу після журналістів. Підбігли до нас: "Дівчата, хлопці! Чим допомогти?" – розповідає Анастасія.

На жаль, під час цього походу загубилися 4 собаки, ще одна – до цього. Всі решта дійшли. Загалом було 19 собак, а довели активісти 15 із них.

Бігль і ще троє зараз біля дому бігають. Зараз поїдемо з чоловіком їх відловлювати,

– зазначає жінка.



Анастасія Тиха та її чоловік Артур Лі / Скриншот відео

Переважно всі собаки – проблемні

Анастасія продовжує: всі собаки, що перебувають у них, – це волонтерські собаки. Вони підбирали, вивозили з притулків і шукали їм сім'ю.

"Поки шукають їм сім'ю – собаки живуть у мене. Я за ними доглядаю, оскільки у мене здебільшого всі собаки є проблемними. Це медичний догляд, корегування поведінки. Це все моя робота". – зазначає жінка.

Має подружжя і власних собак. На жаль, одного загубили – бігля в Ірпені. Артур додає: Свої собаки теж, як правило, – колишні.

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Дружба від тероборони, трилапа Луна та глухуватий дідусь

Також жінка показала та розповіла про собак, за яким вони зараз доглядають. До прикладу, Дружба, яку тероборона підкинула в машину активістам. Адже цього собаку потрібно було ввести з Романівського мосту.

Крім того, є трилапа Луна: її збила машина, тому довелося ампутувати лапку. А стаффордширсьому тер'єру Кольтику пошкодило лапку під час народження, і теж її довелося ампутувати.

Ось ходить Дідусь, він – із притулку під Бородянкою. Він – трохи глухуватий, йому – 15 років. Він ішов сам, мало не в перших рядах. Тоді, коли ми виходили. Він, щоправда, під кінець стомився, довелося його нести,

– акцентує на ще одній тваринці Анастасія.

Мають вони й тих собак, які вже ніколи не будуть ходити: одного збила машина, а другого патиком ударили. Ще в однієї тваринки не заросте спина – теж переїхала машина.



Деякі собаки вже ніколи не зможуть ходити / Скриншот відео

Багато ірпінських перетримок покинули собак

До прикладу, перетримка на Лініях – там у перший день війни закрили 30 котів і 40 собак і поїхали.

"Вони були 5 днів без їжі та води, доки ми не дізналися. Ми туди поїхали, забрали котиків, двох собак. Саме з однієї перетримки, там їх 2 було. Там усе нормально зараз", – зазначає Анастасія.

Щодо другої перетримки, то все склалося не так оптимістично. Туди впала ракета. Активістка досі не знає, чи всі 40 собак, які були там, залишилися живими

"Вони побажали мені багато чого хорошого, нацькували сусідів, сказали: "А чому ти думаєш, що на твій дім ракета не впаде, а на мій упаде?" І що ви думаєте? Три дні тому туди впала ракета", – додає жінка.

Крім собак, активісти винесли з Ірпеня 5 котів і їхніх власних тварин: хамелеона, черепаху, хом'яка якого сусіди підкинули о 7 ранку, та рептилій, зокрема павука-птахоїда.

Я не розумію цього розмежування: собака з інвалдіністю, чи без. Вони всі мають право на життя. Коли мені телефонують і кажуть: "Ось ми йорка не можемо вивезти з Ірпеня". Я цього не розумію трохи – під куртку засунули та пішли собі. Ми так зробили з чіхуа-хуа,

– підсумовує Анастасія.

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