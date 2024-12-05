Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что пуск ракеты был выполнен из двух фрегатов проекта 22350.

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Россияне провели учения в Средиземном море

По словам самих россиян, во время учений они применили фрегаты "Адмирал Горшков", так и "Адмирал Головко". Согласно официальной информации, эти корабли пришлось отдельно модернизировать, чтобы превратить их в носители "Цирконов".

Характер модернизации своих фрегатов проекта 22350 под "Цирконы" Россия официально не раскрывала, но здесь можем предположить, что эта переработка затрагивала вертикальные пусковые установки для запуска ракет (на кораблях этого проекта стоит по 16 пусковых ячеек),

– отметили аналитики Defense Express.

Это указывает на то, что в составе российского флота количество надводных носителей "Цирконов" ограничено, и эту гиперзвуковую ракету вряд ли можно разместить на других ракетных кораблях с вертикальными пусковыми установками 3С14.

Между тем авторы портала The War Zone считают, что кадры от российского минобороны с пуском "Циркона" якобы могут быть смонтированы из предыдущих эпизодов испытательных стартов.