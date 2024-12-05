Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Зазначається, що пуск ракети був виконаний з двох фрегатів проєкту 22350.

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Росіяни провели навчання в Середземному морі

За словами самих росіян, під час навчань вони застосували фрегати "Адмірал Горшков", так і "Адмірал Головко". Згідно з офіційною інформацією, ці кораблі довелось окремо модернізувати, щоб перетворити їх на носії "Цирконів".

Характер модернізації своїх фрегатів проєкту 22350 під "Циркони" Росія офіційно не розкривала, але тут можемо припустити, що ця переробка зачіпала вертикальні пускові установки для запуску ракет (на кораблях цього проєкту стоїть по 16 пускових комірок),

– зазначили аналітики Defense Express.

Це вказує на те, що в складі російського флоту кількість надводних носіїв "Цирконів" є обмеженою, і цю гіперзвукову ракету навряд чи можна розмістити на інших ракетних кораблях із вертикальними пусковими установками 3С14.

Тим часом автори порталу The War Zone вважають, що кадри від російського міноборони з пуском "Циркона" начебто можуть бути змонтовані з попередніх епізодів випробувальних стартів.