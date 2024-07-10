Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, заметив, что речь идет о гражданской микроэлектронике. Как раз на нее запрета на закупку нет.

Как России до сих пор удается покупать западные компоненты

По словам заместителя директора, Россия может зарабатывать большие деньги с продаж нефти. Для примера, 9 июля с визитом к Владимиру Путину приехал премьер Индии Нарендра Моди. России выгодно торговать с Индией нефтью, которая практически является спонсором терроризма страны-агрессора.

Таким образом Россия может зарабатывать сотни миллиардов долларов, которые потом можно использовать для введения войны. В том числе для получения современных технологий, микроэлектроники из разных стран мира,

– отметил Самусь.

Он пояснил, что нет проблем купить французскую, американскую или немецкую гражданскую микроэлектронику, или тайваньские станки. Эти товары трудно запретить для продажи. Покупка высокотехнологичной продукции через определенные схемы требует дополнительных затрат, а деньги Кремль имеет.

Весь цивилизованный мир не может создать такие условия, когда Россия будет полностью отрезана от любого экспортного или импортного процесса,

– отметил заместитель директора.