В Нидерландах продолжается судебное разбирательство дела о сбитом Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Россия как государство, формально, не привлечена к этому делу. Но имеет возможность затягивать процесс и получать все данные.

Отметим, что в этом деле, которое рассматривает суд в Гааге (это не международный трибунал) есть четверо подозреваемых. Из них трое россиян – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко, пишет 24 канал. Ни один из них в суде во время предварительного рассмотрения дела не явился. Хотя все четверо получили повестки. И лишь одного из них – Олега Пулатова, представляют адвокаты из нидерландской фирмы, которым помогает российская адвокат Кутина.

Одновременно Дело о сбитии MH17: защита Пулатова настаивает на другой версии – при участии украинцев

Как Россия пытается затянуть рассмотрение суда

Именно адвокаты на заседании 3 июля забросали суд очередной порцией запросов. Делается это, чтобы максимально затянуть рассмотрение дела в суде, сообщает "Новая газета". При этом это пока предварительная стадия судебного разбирательства. То есть суд рассматривает необходимость в дополнительном расследовании. Выясняет, нужно ли оно. Сроки рассмотрения дела по существу пока неизвестны.

Значительную часть запросов суд отверг (среди которых необходимость перевести все документы по делу на русский язык, а таких 40 тысяч страниц). И все же пошел на некоторые уступки. Суд дал разрешение адвокатам Пулатова и эксперту российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" лично осмотреть обломки самолета Boeing 777, которые хранятся на авиабазе в Нидерландах. Адвокаты Пулатова заявили, что им надо проверить как версию следствия, так и "альтернативные теории" о катастрофе самолета, пишет DW.

По словам судьи Хендрика Стеенгуиса, адвокаты Пулатова отметили, что "на картине повреждений MH17 видны следы еще одного оружия".

Кроме того, версии докладов на английском языке, подготовленные "Алмаз-Антеем", будут приобщены к делу.

Что стоит знать про " Алмаз-Антей" Российский государственный концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. Среди продукции концерна – системы "Бук", из которых был сбит Boeing.



Летом 2014 концерн был включен в санкционные списки США, Украины и Евросоюза. Санкции в отношении концерна предусматривают замораживание его активов в США, Украине, ЕС и запрет на любые деловые связи с ним лицам, зарегистрированным в США, ЕС, Украине.



После авиакатастрофы представитель "Алмаз-Антей" предоставляли "доказательства", что самолет был сбит украинской ракетой, а не на русском. Следствие не нашло подтверждений их словам.

Судьи также призвали прокуроров вновь запросить доступ к спутниковым снимкам США, на которых, как сообщается, изображен пуск ракеты в момент аварии пассажирского лайнера. Сейчас они есть в деле в виде текстового меморандума-описания, составленного следователем, которому американцы показали секретный оригинал.

Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа.