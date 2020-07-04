В Нідерландах триває судовий розгляд справи про збитий Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом. Росія як держава, формально, не залучена до цієї справи. Але має можливість затягувати процес та отримувати всі дані.

Відзначимо, що у цій справі, яку розглядає суд в Гаазі (це не міжнародний трибунал) є четверо підозрюваних. З них троє росіян – Ігор Гіркін, Сергій Дубінський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко, пише 24 канал. Жоден з них в суді під час попереднього розгляду справи не з'явився. Хоча всі четверо отримали повісти. І лише одного з них – Олега Пулатова, представляють адвокати з нідерландської фірми, яким допомагає російська адвокатка Кутіна.

Водночас Справа про збиття MH17: захист Пулатова наполягає на іншій версії – за участі українців

Як Росія намагається затягнути розгляд суду

Саме адвокати на засіданні 3 липня закидали суд черговою порцією запитів. Робиться це, щоб максимально затягнути розгляд справи у суді, повідомляє "Новая газета". При цьому це поки попередня стадія судового розгляду. Тобто суд розглядає необхідність в додатковому розслідуванні. З'ясовує, чи потрібно воно. Терміни розгляду справи по суті поки невідомі.

Значну частину запитів суд відкинув (серед яких необхідність перекласти усі документи у справі на російську мову, а таких 40 тисяч сторінок). Та все ж пішов на деякі поступки. Суд дав дозвіл адвокатам Пулатова та експерту російського оборонного концерну "Алмаз-Антей" особисто оглянути уламки літака Boeing 777, які зберігаються на авіабазі в Нідерландах. Адвокати Пулатова заявили, що їм треба перевірити як версію слідства, так і "альтернативні теорії" про катастрофу літака, пише DW.

За словами судді Хендріка Стеенгуіса, адвокати Пулатова зазначили, що "на картині ушкоджень MH17 видно сліди ще однієї зброї".

Крім того, версії доповідей англійською мовою, підготовлені "Алмаз-Антеєм", будуть долучені до справи.

Що варто знати про "Алмаз-Антей" Російський державний концерн, що об'єднує підприємства, які розробляють і випускають зенітно-ракетне та радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. Серед продукції концерну – системи "Бук", з яких був збитий Boeing.



Влітку 2014 концерн був включений в санкційні списки США, України та Євросоюзу. Санкції відносно концерну передбачають заморожування його активів в США, Україні, ЄС та заборона на будь-які ділові зв'язки з ним особам, зареєстрованим в США, ЄС, Україні.



Після авіакатастрофи представник "Алмаз-Антей" надавав "докази", що літак було збито українською ракетою, а не російською. Слідство не знайшло підтверджень їхнім словам.

Судді також закликали прокурорів знову запросити доступ до супутникових знімків США, на яких, як повідомляється, зображений пуск ракети в момент аварії пасажирського лайнера. Нині вони є в справі у вигляді текстового меморандуму-опису, складеного слідчим, якому американці показали секретний оригінал.

Слухання у справі MH17 поновляться 31 серпня.