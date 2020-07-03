Суд у Нідерландах у справі щодо збиття малайзійського "Боїнга" частково задовольнив клопотання захисту Олега Пулатова. Адвокати наполягають на розгляді інших версій авіатрощі. Наступне засідання відбудеться 31 серпня.

Захист наполягає на причетності українців до справи

Адвокати Пулатова ставлять під сумнів основну версію сторони обвинувачення – що літак збили саме з території, яку контролюють проросійські бойовики. Про це інформує The New York Times.

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Адвокати хочуть, аби суд розглянув й інший сценарій подій – начебто літак могли збити й українські ВПС.

У справі досліджуватимуть знімки зі супутників США

Захист просив допитати українського військового ППО, експертів російського концерну "Алмаз-Антей". Ці клопотання задовольнили. Також у справі зроблять запит щодо розсекречення знімків з американського супутника. На цих фото, можливо, є момент запуску ракети.



Водночас низка клопотань захисників таки була відхилена суддями. Серед них – прохання перекласти матеріали справи російською. А це – 40 тисяч сторінок.

Адвокати кажуть, що не бачаться з підзахисним

Адвокати кажуть, щоб працювати далі, їм треба зустрітись безпосередньо з Пулатовим. А цього вони зробити не можуть через закриті кордони через пандемію.

Що відомо про збиття МН17: коротко

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з Росії.

У Росії все заперечують.

Наразі тривають судові засідання у справі.

Хто підозрюваний у справі? Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").



Авіакатастрофа MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу