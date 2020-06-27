Резонансні докази: прокурори оприлюднили розмову бойовиків після збиття МН17 над Донбасом
Прокуратура Нідерландів у справі збитого у небі над Донбасом літака MH17 представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук".
Прокурори оприлюднили телефонні розмови підозрюваних 3 росіян та 1 українця, повідомляє NRC. Записи вже назвали найбільш конкретними доказами у справі MH17 за весь час.
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Про що розмовляли підозрювані
Проросійські бойовики думали, що збили український винищувач. О 16.48 вечора після краху MH17, підозрюваний Леонід Харченко телефонує підозрюваному Сергію Дубінському.
Ми вже на місці. Ми вже збили "Сушку" (український літак – 24 канал),
– сказав Харченко.
Згодом о 19.52 Дубінський телефонує підозрюваному Олегу Пулатову. Розмова була такою:
Дубінський: Скажіть, наш "Бук" стріляв чи ні?"
Пулатов: "Бук" збив "Сушку" після того, як "Сушка" збила "Боїнг".
Після цього Сергій Дубінський зателефонував до головного підозрюваного Ігоря Гіркіна, який очолював збройні сили самопроголошеної "ДНР".
Важливі деталі
Прокурори наголосили, що 17 липня у небі над Донбасом ніхто інших літаків не збивав. Окрім того, в уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".
На думку прокуратури, існує так багато доказів, що вказують на російську ракету з "Бука", що інші версії не потребують подальшого розслідування.
Що відомо про збиття МН17: коротко
- 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
- Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з Росії.
- У Росії все заперечують.
- Що могло стати причиною катастрофи МH17: версії прокуратури Нідерландів – за посиланням.
- Наразі тривають судові засідання у справі.