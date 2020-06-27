Прокуратура Нідерландів у справі збитого у небі над Донбасом літака MH17 представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук".

Прокурори оприлюднили телефонні розмови підозрюваних 3 росіян та 1 українця, повідомляє NRC. Записи вже назвали найбільш конкретними доказами у справі MH17 за весь час.

Зверніть увагу Збиття МН17 над Донбасом: коли можна чекати на результат і якими будуть наслідки

Про що розмовляли підозрювані

Проросійські бойовики думали, що збили український винищувач. О 16.48 вечора після краху MH17, підозрюваний Леонід Харченко телефонує підозрюваному Сергію Дубінському.

Ми вже на місці. Ми вже збили "Сушку" (український літак – 24 канал),

– сказав Харченко.

Згодом о 19.52 Дубінський телефонує підозрюваному Олегу Пулатову. Розмова була такою:

Дубінський: Скажіть, наш "Бук" стріляв чи ні?"

Пулатов: "Бук" збив "Сушку" після того, як "Сушка" збила "Боїнг".

Після цього Сергій Дубінський зателефонував до головного підозрюваного Ігоря Гіркіна, який очолював збройні сили самопроголошеної "ДНР".

Нагадаємо! Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").

Важливі деталі

Прокурори наголосили, що 17 липня у небі над Донбасом ніхто інших літаків не збивав. Окрім того, в уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".

На думку прокуратури, існує так багато доказів, що вказують на російську ракету з "Бука", що інші версії не потребують подальшого розслідування.

Зауважимо, що слідство у справі МН17 також має очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом.

Що відомо про збиття МН17: коротко