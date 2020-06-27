Прокуратура Нидерландов по делу сбитого в небе над Донбассом самолета MH17 представила наиболее конкретные доказательства сбития лайнера российской ракетой "Бук".

Прокуроры обнародовали телефонные разговоры подозреваемых 3 россиян и 1 украинца, сообщает NRC. Записи уже назвали наиболее конкретными доказательствами по делу MH17 за все время.

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О чем разговаривали подозреваемые

Пророссийские боевики думали, что сбили украинский истребитель. В 16:48 вечера после крушения MH17 подозреваемый Леонид Харченко звонит подозреваемому Сергею Дубинскому.

Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет – 24 канал),

– сказал Харченко.

Впоследствии в 19:52 Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову. Разговор был таким:

Дубинский: Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?"

Пулатов: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

После этого Сергею Дубинскому позвонил главный подозреваемый Игорь Гиркин, который возглавлял вооруженные силы самопровозглашенной "ДНР".

Напомним! Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").

Важные детали

Прокуроры подчеркнули, что 17 июля в небе над Донбассом никто других самолетов не сбивал. Кроме того, в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

По мнению прокуратуры, существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету из "Бука", что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Заметим, что следствие по делу МН17 также имеет очевидца запуска российской ракеты, которая сбила самолет в небе над Донбассом.

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