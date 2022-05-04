Выстрел в ногу

"Газпром" своим решением об отключении Болгарии и Польши:

во-первых, снизил свой рынок на 10% процентов;

во-вторых, окончательно доказал свою ненадежность как поставщика;

в-третьих, создал условия для принятия решения по эмбарго на нефть.

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Шестой пакет на подходе

А еще россияне получили неожиданный ответ ЕС на свой шантаж. На внеочередной встрече министров энергетики настроение напоминало планирование оборонной операции. Никаких иллюзий и понимание цели – общий ответ на шантаж.

Министры всех стран ЕС подтвердили необходимость введения санкций.

Они подтвердили, что окажут помощь Польше и Болгарии – о прерывании поставок потребителям и предпринимателям речь не идет.

Никаких расчетов в рублях

Еврокомиссар Симпсон подтвердила жесткую позицию – никаких расчетов в рублях. Все сообщения об этом сейчас – пересказ новостей из СМИ. Официально все понимают, что контракты нарушать нельзя, потому что иначе санкции.