"Реакция последует неизбежно": Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Австрии

Как сообщает агентство "Интерфакс", заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский объявил о подготовке ответных мер в отношении австрийских представителей.

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Как в России отреагировали на решение Австрии?

Решение о высылке касается трех сотрудников российской дипломатической миссии в Вене и одного представителя Постоянного представительства России при ОБСЕ.

Австрийские органы безопасности приняли его на основании собранных разведывательных данных о деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

По данным издания Profil, австрийские спецслужбы провели проверку лиц из секретного списка, в который входили предполагаемые агенты Кремля. Вена является важным центром международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК, поэтому перехват коммуникаций из этого места позволяет собирать информацию далеко за пределами Австрии.

Реакция последует неизбежно– подчеркнул Дмитрий Любинский.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в мае Австрия уже выслала трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже и использовании спутниковых антенн для перехвата связи.