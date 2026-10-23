"Реакція надійде неминуче": Росія пообіцяла відповісти на вислання дипломатів з Австрії

У Росії заявили, що відповідатимуть на рішення Австрії вислати російських дипломатів / pixabay (ілюстративне)
Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата через підозри у шпигунстві. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про неминучу відповідь на кроки Відня.
Як повідомляє агентство "Інтерфакс", заступник голови МЗС Росії Дмитро Любинський оголосив про підготовку заходів у відповідь проти австрійських представників.
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Як у Росії відреагували на рішення Австрії?
Рішення про вислання стосується трьох співробітників російської дипломатичної місії у Відні та одного представника Постійного представництва Росії при ОБСЄ.
Австрійські органи безпеки ухвалили його на основі зібраних розвідувальних даних щодо діяльності, несумісної з дипломатичним статусом.
За даними видання Profil, австрійські спецслужби провели перевірку осіб із секретного переліку, до якого входили ймовірні агенти Кремля. Відень є важливим осередком міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК, тому перехоплення комунікацій із цієї локації дає змогу збирати інформацію далеко за межами Австрії.
Реакція надійде неминуче
Як уже повідомлялося на нашому сайті, у травні Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві та використанні супутникових антен для перехоплення зв'язку.
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