Про це йдеться в матеріалі Reuters.

У чому звинуватили російських дипломатів?

Численні супутникові тарілки, розміщені на об'єктах, що використовуються Росією у Відні, зокрема на житловому комплексі для дипломатичного персоналу, давно привертали увагу австрійської внутрішньої розвідки.

Там роками попереджали, що ці установки можуть застосовуватися для перехоплення супутникового зв'язку інших держав.

Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства,

– заявила міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер.

Вона також підтвердила, що троє дипломатів уже залишили країну. Загалом із 2020 року Австрія вислала 14 російських дипломатів.

Посольство Росії у Відні оприлюднило заяву, в якій зазначило, що вислані дипломати працювали в посольстві та російській місії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У Москві також заявили, що жорстко відреагують на рішення Австрії, назвавши його "нічим не обґрунтованим".

Під час пресконференції у керівниці Директорату державної безпеки та розвідки Сільвії Маєр запитали про те, чому саме ці установки становлять особливу загрозу. У відповідь посадовиця пояснила, що це пов'язано з їхнім розміром і характером.

Довідка. У Відні розташовано штаб-квартири низки міжнародних організацій, зокрема Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

За даними медіа ORF, ще у квітні російського посла викликали до МЗС Австрії через діяльність дипломатів, яку у Відні вважали неприйнятною. Австрійська сторона наполягала на знятті з них дипломатичного імунітету, щоб дати змогу прокуратурі розпочати розслідування, однак Москва відмовилася.

Після цього було ухвалене рішення про їхнє вислання, і всі троє дипломатів уже покинули країну.

Як Євросоюз протидіє російським дипломатам?

У січні цього року в країнах Європейського Союзу почали діяти нові правила, що регулюють пересування російських дипломатів.

Відповідно до цих вимог, російські дипломати, співробітники консульських установ, адміністративно-технічний і обслуговуючий персонал дипломатичних представництв, а також члени їхніх сімей зобов'язані щонайменше за 24 години до запланованої поїздки повідомляти про намір здійснити подорож або транзит територією держави ЄС, у якій вони не мають офіційної акредитації.

Таке повідомлення повинно містити повну інформацію про вид транспорту, який планується використовувати, пункт і дату в'їзду до країни, а також пункт призначення і дату виїзду з її території.