Будівля посольства порожня з 2022 року через вторгення Росії та розрив дипломатичних відносин між країнами. Про це повідомило пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Що відомо про штраф для посольства України?

Згідно з матеріалами судової справи, росЗМІ повідомило, що Арбітражний суд Москви задовольнив позови ПАТ "Московська об'єднана енергетична компанія" (МОЕК).

З українського посольства росіяни хочуть стягнуть 3,46 мільйона рублів основного боргу та майже 180 тисяч рублів штрафу. Також вимагають неустойку за період з 17 квітня 2024 року до фактичної оплати та понад 31 тисячу рублів державного мита.

Крім того, суд задовольнив позовні вимоги енергетичної компанії на суму понад 2 мільйони рублів, включаючи штрафи, пені та неустойки,

– йдеться в матеріалі.

У матеріалах справи зазначено, що у лютому 202 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російське МЗС евакуювало персонал своїх дипломатичних відомств з України.

А коли Київ оголосив про розрив дипломатичних відносин із Росією, відбулась й евакуація українських дипломатів. Відтоді будівлі посольств України в Москві та Росії в Києві не працюють.

