Будівля посольства порожня з 2022 року через вторгення Росії та розрив дипломатичних відносин між країнами. Про це повідомило пропагандистське росЗМІ ТАСС.
Що відомо про штраф для посольства України?
Згідно з матеріалами судової справи, росЗМІ повідомило, що Арбітражний суд Москви задовольнив позови ПАТ "Московська об'єднана енергетична компанія" (МОЕК).
З українського посольства росіяни хочуть стягнуть 3,46 мільйона рублів основного боргу та майже 180 тисяч рублів штрафу. Також вимагають неустойку за період з 17 квітня 2024 року до фактичної оплати та понад 31 тисячу рублів державного мита.
Крім того, суд задовольнив позовні вимоги енергетичної компанії на суму понад 2 мільйони рублів, включаючи штрафи, пені та неустойки,
– йдеться в матеріалі.
У матеріалах справи зазначено, що у лютому 202 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російське МЗС евакуювало персонал своїх дипломатичних відомств з України.
А коли Київ оголосив про розрив дипломатичних відносин із Росією, відбулась й евакуація українських дипломатів. Відтоді будівлі посольств України в Москві та Росії в Києві не працюють.
Останні заяви російських дипломатів
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Київ нібито організував напад на генерала ГРУ Алексєєва. Однак глава українського МЗС Сибіга заперечив це, зазначивши, що звинувачення можуть бути спробою зірвати мирні переговори.
Лавров також був незадоволений діями та позицією США щодо України. Він звинуватив сполучені штати у невиконанні обіцянок і запровадженні нових санкцій.