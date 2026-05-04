Об этом говорится в материале Reuters.

В чем обвинили российских дипломатов?

Многочисленные спутниковые тарелки, размещены на объектах, используемых Россией в Вене, в частности на жилом комплексе для дипломатического персонала, давно привлекали внимание австрийской внутренней разведки.

Там годами предупреждали, что эти установки могут применяться для перехвата спутниковой связи других государств.

Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа,

– заявила министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

Она также подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну. Всего с 2020 года Австрия выслала 14 российских дипломатов.

Посольство России в Вене обнародовало заявление, в котором отметило, что высланные дипломаты работали в посольстве и российской миссии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Москве также заявили, что жестко отреагируют на решение Австрии, назвав его "ничем не обоснованным".

Во время пресс-конференции у руководительницы Директората государственной безопасности и разведки Сильвии Майер спросили о том, почему именно эти установки представляют особую угрозу. В ответ чиновница объяснила, что это связано с их размером и характером.

Справка. В Вене расположены штаб-квартиры ряда международных организаций, в частности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По данным медиа ORF, еще в апреле российского посла вызвали в МИД Австрии из-за деятельности дипломатов, которую в Вене считали неприемлемой. Австрийская сторона настаивала на снятии с них дипломатического иммунитета, чтобы дать возможность прокуратуре начать расследование, однако Москва отказалась.

После этого было принято решение об их высылке, и все трое дипломатов уже покинули страну.

Как Евросоюз противодействует российским дипломатам?

В январе этого года в странах Европейского Союза начали действовать новые правила, регулирующие передвижения российских дипломатов.

В соответствии с этими требованиями, российские дипломаты, сотрудники консульских учреждений, административно-технический и обслуживающий персонал дипломатических представительств, а также члены их семей обязаны не менее чем за 24 часа до запланированной поездки сообщать о намерении совершить путешествие или транзит по территории государства ЕС, в котором они не имеют официальной аккредитации.

Такое сообщение должно содержать полную информацию о виде транспорта, который планируется использовать, пункт и дату въезда в страну, а также пункт назначения и дату выезда с ее территории.