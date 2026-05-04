Задержание злоумышленника произошло в федеральной земле Зальцбург. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Что известно о задержании мужчины, который отравил детское питание?

По данным газеты, мужчине – 39 лет, он действовал самостоятельно. Преступник покупал баночки детского питания в супермаркетах, добавлял в них яд и ставил обратно на полку.

Злоумышленника удалось идентифицировать по записям камер в супермаркетах, а также по его электронному письму в компанию HiPP.

Сейчас прокуратура решает, какие обвинения предъявить задержанному – в попытке причинить тяжкий вред здоровью или посягательство на убийство.

Расследование длилось 38 дней, следователи работали не только в Австрии, но также в Чехии и Словакии. Удалось изъять 5 баночек морковно-картофельного пюре с ядом.

2 – в Брно (Чехия);

2 – в Дунайской Стреде (Словакия),

1 – в Айзенштадте (Австрия, Бургенланд).

Шестая, вероятно, также могла попасть в продажу в регионе Бургенланд, ее до сих пор ищут.

Баночки с ядом вычислили по круглой бело-красной наклейке на дне. Также эксперты отметили, что при открытии таких баночек не было характерного "хлопка", который свидетельствует о герметичности. Это означает, что упаковку открывали после производства, чтобы добавить яд.

Что этому предшествовало?

Как пишет DW, немецкий производитель детского питания Hipp заявил, что стал жертвой шантажа. В своем сообщении компания отметила, что неизвестные лица намеренно добавили крысиный яд в несколько баночек детского пюре, которые продавались в Австрии, Чехии и Словакии.

В компании отмечают, что яд добавили уже после того, как продукция покинула завод. То есть речь идет не о производственном браке или проблеме качества.

В Австрии супермаркеты позволили возвращать продукцию Hipp, в частности в сети SPAR – даже без чека и с полным возмещением. Именно так удалось выявить по меньшей мере одну отравленную баночку.

После инцидента продукт временно сняли с продажи все торговые сети в регионе, в частности также Rewe (Billa, Bipa, Adeg) и dm.

По данным следствия, преступники прислали компании электронное письмо с требованием: они угрожали и требовали 2 миллиона евро до начала апреля. Письмо, однако, в компании прочитали с опозданием – уже после установленного срока.

Информация об инциденте стала публичной только 18 – 19 апреля. На момент публикации случаев отравления детей не зафиксировано.