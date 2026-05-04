Затримання зломисника відбулося у федеральній землі Зальцбург. Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.

Що відомо про затримання чоловіка, який отруїв дитяче харчування?

За даними газети, чоловікові – 39 років, він діяв самостійно. Злочинець купував баночки дитячого харчування у супермаркетах, додавав у них отруту та ставив назад на полицю.

Зловмисника вдалося ідентифікувати за записами камер у супермаркетах, а також за його електронним листом до компанії HiPP.

Наразі прокуратура вирішує, які звинувачення пред'явити затриманому – у спробі заподіяти тяжку шкоду здоров'ю або зазіхання на вбивство.

Розслідування тривало 38 днів, слідчі працювали не лише в Австрії, але також у Чехії та Словаччині. Вдалося вилучити 5 баночок морквяно-картопляного пюре з отрутою.

2 – у Брно (Чехія);

2 – у Дунайській Стреді (Словаччина),

1 – в Айзенштадті (Австрія, Бургенланд).

Шоста, ймовірно, також могла потрапити до продажу в регіоні Бургенланд, її досі шукають.

Баночки з отрутою вирахували за круглою біло-червоною наклейкою на дні. Також експерти відзначили, що при відкритті таких баночок не було характерного "хлопка", який свідчить про герметичність. Це означає, що упаковку відкривали після виробництва, щоб додати отруту.

Що цьому передувало?

Як пише DW, німецький виробник дитячого харчування Hipp заявив, що став жертвою шантажу. У своєму повідомленні компанія зазначила, що невідомі особи навмисно додали щурячу отруту в кілька баночок дитячого пюре, які продавалися в Австрії, Чехії та Словаччині.

У компанії наголошують, що отруту додали вже після того, як продукція залишила завод. Тобто йдеться не про виробничий брак чи проблему якості.

В Австрії супермаркети дозволили повертати продукцію Hipp, зокрема в мережі SPAR – навіть без чека і з повним відшкодуванням. Саме так вдалося виявити щонайменше одну отруєну баночку.

Після інциденту продукт тимчасово зняли з продажу всі торговельні мережі в регіоні, зокрема також Rewe (Billa, Bipa, Adeg) і dm.

За даними слідства, злочинці надіслали компанії електронний лист із вимогою: вони погрожували й вимагали 2 мільйони євро до початку квітня. Лист, однак, у компанії прочитали із запізненням – вже після встановленого терміну.

Інформація про інцидент стала публічною лише 18 – 19 квітня. На момент публікації випадків отруєння дітей не зафіксовано.