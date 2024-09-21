В обед 21 сентября российский FPV дрон попал в больницу в Краснополье. Об этом пишет Суспільне.

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Последствия обстрела больницы на Сумщине

Исполняющая обязанности председателя Краснопольской общины Ирина Юхта рассказала, что в результате атаки дроном здания повреждена крыша. Травмированных, к счастью, нет.

Отметим, что несколько дней назад россияне попали управляемой авиабомбой в гериатрический пансионат в городе. К сожалению, погибла 70-летняя женщина.

Предыдущие обстрелы региона 21 сентября

Также россияне неоднократно обстреливали Сумы 21 сентября. Ночью и утром вражеская армия 17 раз обстреливала регион. Зафиксировано 76 взрывов.

Ударам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Буринская, Эсманьская, Середино-Будская громады. В результате атак погиб гражданский человек в Миропольской общине.

Кроме этого, после обеда враг несколько раз сбросил на Сумы КАБы. Сейчас без света район Барановки, там оборвалась линия.