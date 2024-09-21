В обід 21 вересня російський FPV дрон влучив у лікарню у Краснопіллі. Про це пише Суспільне.

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Наслідки обстрілу лікарні на Сумщині

Виконувачка обов'язків голови Краснопільської громади Ірина Юхта розповіла, що внаслідок атаки дроном будівлі пошкоджений дах. Травмованих, на щастя, немає.

Зазначимо, що кілька днів тому росіяни поцілили керованою авіабомбою у геріатричний пансіонат у місті. На жаль, загинула 70-річна жінка.

Попередні обстріли регіону 21 вересня

Також росіяни неодноразово обстрілювали Суми 21 вересня. Вночі та зранку ворожа армія 17 разів обстрілювала регіон. Зафіксовано 76 вибухів.

Ударів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Буринська, Есманьська, Середино-Будська громади. Внаслідок атак загинула цивільна людина у Миропільській громаді.

Крім цього, після обіду ворог кілька разів скинув на Суми КАБи. Наразі без світла район Баранівки, там обірвалась лінія.