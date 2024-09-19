Таку інформацію повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Відомо також, що серед усього іншого є тяжко поранені, їх госпіталізували до лікарні.

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Що відомо про загиблих та поранених у Сумах

Ворог ударив по Обласному геріатричному пансіонату, де перебувають люди похилого віку. Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Станом на зараз триває евакуація людей до інших закладів. Згідно з оприлюдненою інформацією, на місці працюють усі необхідні служби. За даними ДСНС, поки що з будівлі вдалося вивести 147 осіб. Там кажуть, що кількість поранених зросла до 12.

Як повідомляє МВС України, людей під завалами немає. Внаслідок удару частково зруйнований технічний та 5-й поверхи. Як розповіли працівники закладу Суспільному, на 5 поверсі перебували 24 людини. Основний удар стався на верхні поверхи закладу.

Зверніть увагу! Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).