Волонтер и депутат Полтавского городского совета Юля Городчанина рассказала 24 Каналу, что времени на эвакуацию в укрытия было мало. В Полтаве сейчас действует круглосуточная горячая линия, а станция переливания крови призывает горожан стать донорами из-за большой потребности в крови.

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Детали кровавого удара по Институту связи

По словам депутата, по состоянию на вечер 3 сентября известно о 51 погибшем и более 200 пострадавших, которые сейчас находятся в больницах города. Около 20 человек еще могут находиться под завалами. По данным ГСЧС, поисковая операция будет продолжаться и в ночной период.

Прошло менее одной минуты с момента сигнала воздушной тревоги до прилета. Ракеты летели одна за другой, то есть интервал был около минуты. Люди попали под удар именно в момент эвакуации,

– объяснила Городчанина.

Кроме самого здания Института связи также продолжается исследование состояния зданий вокруг него. Повреждены многоэтажки жилого сектора, информация о пострадавших уточняется.

Депутат рассказала, что реагирование экстренных служб было быстрым. Медицинская помощь и личный состав, который находился на территории образовательного центра максимально быстро осуществляли мероприятия по реагированию и эвакуации людей в больницы.

Очень большое количество людей в один момент нуждалась в эвакуации. Для этого были привлечены все силы,

– добавила Городчанина.

В Полтаве действует круглосуточная линия департамента здравоохранения. Обратиться туда могут родители и родные, которые ищут своих близким по этому номеру – 0505052959.

Также Полтавская станция переливания крови призывает горожан до конца недели стать донорами крови. Для сдачи крови можно прийти по адресу ул. Шевченко, 23.

Если есть желание помочь еще как-то, стоит следить за проверенными организациями и медицинскими учреждениями, которые собирают средства или конкретный список медикаментов. Тогда средства будут действительно по призыву оперативно направлены,

– отметила депутат.

Она добавила, что сейчас вопрос военной помощи для максимальной безопасности учебных заведений является очень важным. Существование образовательного процесса в условиях постоянных обстрелов является сложным.