Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, передает 24 Канал.

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Эксперт подчеркивает, что протесты и беспорядки во время внешней агрессии может инициировать только враг.

В условиях полномасштабной войны такие протесты опасны для самого существования государства, а потому работают на Россию. Видимо, никому не надо объяснять, что для Украины сейчас особенно актуально быть единой, чтобы защитить свои интересы,

– считает политолог.

Эксперт считает ожидаемым событием тот факт, что россияне раскачивают протесты именно сейчас.

Это часть тонкой многоступенчатой игры Путина и его окружения. "Раскачать Майдан" в Кремле пробуют уже не впервые. Со святой верой, что всего можно достичь "баблом и технологиями". Сомнений, что Кремль ждет очередной провал, видимо, ни у кого нет. А предупреждение СБУ в первую очередь рассчитано на тех, кто может быть бессознательно втянут в провокацию спецслужб врага,

– акцентирует Голобуцкий.

"Всех, кто за деньги будет пытаться организовать протесты во время войны, СБУ уже сейчас предупреждает о жестком наказании: до 10 лет лишения свободы. Искренне надеюсь, что в Украине не найдется много идиотов, которые готовы рискнуть и за российские рубли оказаться на длительный срок за решеткой", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ предупредила, что спецслужбы России распространяют информацию об уличных беспорядках в разных регионах Украины. И одновременно призывают реальных граждан к массовым акциям протеста, предлагая деньги за участие в митингах.