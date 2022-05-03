Так, агрессор намерен сделать свою оккупацию украинских областей официальной. О такой информации предупредил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге в Госдепе.

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Россия нацелится на создание так называемой "ХНР"

Карпентер рассказал, что у США есть данные разведки, что Россия попытается "присоединить" оккупированные Донецкую и Луганскую области в середине мая. Захватчики хотят провести новый псевдореферендум.

Далее в планах агрессора создать аналогичную так называемую "народную республику" в Херсонской области.

Россияне похищают людей на оккупированных территориях

Посол также рассказал, что россияне похищают местных чиновников. Хотят заменить их на "группы, лояльные к Москве". Кроме политиков исчезают директора школ, журналисты, местные активисты.

Захватчики отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в оккупированных регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации. В этих городах Россия будет пытаться проводить фиктивные "референдумы".

Россия хочет оккупировать весь Донбасс до 9 мая

Сейчас оккупанты сконцентрировались на Востоке Украины. Активные бои идут в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Россияне активизируют свои силы, но наши Вооруженные силы героически сдерживают попытки наступления агрессора.

Ранее экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия хочет захватить весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе".

Однако российская армия уже понесла серьезные потери. В Кремле предпринимают жалкую попытку скрыть реальную ситуацию. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Путин во время парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Правда, по мнению российского оппозиционного правозащитника Марка Фейгина, это может не произойти. По его словам, у России есть плохая традиция с общими мобилизациями – это слепая раздача оружия. Путин боится этого.

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