Взрывы в украинских городах начались примерно в 5 утра. Это случилось сразу после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин объявил специальную военную операцию
Стоит прочитать Россия напала на Украину: хронология основных событий
Россия ведет наземное наступление
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия ведет наземное наступление в 6 областях Украины. В частности, говорится о:
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Луганской,
- Донецкой.
Карты укрытий в разных украинских городах / Инфографика 24 канала