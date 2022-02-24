Взрывы в украинских городах начались примерно в 5 утра. Это случилось сразу после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин объявил специальную военную операцию

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Россия ведет наземное наступление

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия ведет наземное наступление в 6 областях Украины. В частности, говорится о:

  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Луганской,
  • Донецкой.


Карты укрытий в разных украинских городах / Инфографика 24 канала