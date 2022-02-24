Вибухи в українських містах розпочалися приблизно о 5 ранку. Це трапилось одразу після того, як президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію

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Росія веде наземний наступ

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія веде наземний наступ у 6 областях України. Зокрема, мовиться про:

  • Харківську,
  • Херсонську,
  • Чернігівську,
  • Сумську,
  • Луганську,
  • Донецьку області.


Карти укриттів у різних українських містах / Інфографіка 24 каналу