Вибухи в українських містах розпочалися приблизно о 5 ранку. Це трапилось одразу після того, як президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію
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Росія веде наземний наступ
Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія веде наземний наступ у 6 областях України. Зокрема, мовиться про:
- Харківську,
- Херсонську,
- Чернігівську,
- Сумську,
- Луганську,
- Донецьку області.
Карти укриттів у різних українських містах / Інфографіка 24 каналу