Вибухи в українських містах розпочалися приблизно о 5 ранку. Це трапилось одразу після того, як президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію

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Росія веде наземний наступ

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія веде наземний наступ у 6 областях України. Зокрема, мовиться про:

Харківську,

Херсонську,

Чернігівську,

Сумську,

Луганську,

Донецьку області.

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Карти укриттів у різних українських містах / Інфографіка 24 каналу