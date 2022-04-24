Россия потеряла значительную часть наемников

Такие данные озвучил в эфире одного из украинских каналов журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, сообщает 24 канал. По его словам, Россия потеряла 90% своих лучших десантников в первой части войны против Украины.

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Христо Грозев объяснил значимость потерь России, заявив, что десантники – важнейшая часть армии. Как он рассказал, без них невозможно захватить столицу.

В первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это наиболее качественная и важная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и столицы – просто нельзя,

– заявил журналист.

Грозев подчеркнул, что россияне потеряли большую часть второго эшелона, среди которых – наемники. У этих военных, по словам расследователя, есть боевой опыт, ведь они участвовали в войне в Сирии, на Донбассе и в африканских странах.

Журналист сообщил, что из них Россия потеряла около 4 тысяч военных. "Это большой процент от качественных ветеранов", – заметил Грозев.

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