РосСМИ провели расследование и опубликовали собственную оценку потерь окупантов. Они заявили, что с 15 декабря до 29 ликвидировать удалось 1175 человек. Конечно, в реальности цифра – гораздо выше. В то же время даже при такой заниженной статистике говорится, что оккупанты потеряли пятерых офицеров: полковника и четырех подполковников.
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Российские расследователи утверждают, что 2023 год стал для России еще более "потерьным", чем 2022 год.
К концу 2023 года в нашем списке более 40,5 тысяч имен, и мы ожидаем, что данные по 2023 году тоже возрастут как минимум на треть – особенно с учетом последних кровопролитных штурмов,
– говорится в сообщении.
Залужный назвал свою главную ошибку в войне с Россией
Валерий Залужный – Главнокомандующий ВСУ – недавно назвал свою главную ошибку в войне с Россией. Он отметил, что считал: такие потери, как нанесли России, остановят любую страну. Однако не Россию. Оккупантам абсолютно безразлично на своих людей.