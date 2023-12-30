РосЗМІ провели розслідування й опублікували власну оцінку втрат окупантів. Вони заявили, що від 15 грудня до 29 ліквідувати вдалося 1175 осіб. Звичайно, у реальності цифра – набагато вища. Водночас навіть при такій заниженій статистиці мовиться, що окупанти втратили п'ятьох офіцерів: полковника та чотирьох підполковників.

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Російські розслідувачі стверджують, що 2023 рік став для Росії ще більш "втратним", аніж 2022.

На кінець 2023 року в нашому списку понад 40,5 тисяч імен, і ми очікуємо, що дані щодо 2023 року теж зростуть як мінімум на третину – особливо з урахуванням останніх кровопролитних штурмів,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Реальні втрати Росії – у рази вищі. Станом на 29 грудня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 357 520 окупантів.

Залужний назвав свою головну помилку у війні з Росією

Валерій Залужний – Головнокомандувач ЗСУ – нещодавно назвав свою головну помилку у війні з Росією. Він зауважив, що вважав: такі втрати, як завдали Росії, зупинять будь-яку країну. Однак не Росію. Окупантам абсолютно байдуже на своїх людей.

