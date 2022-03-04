Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов. В то же время он подчеркнул, что ситуация в стране остается напряженной по всем направлениям.

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По его мнению, враг сосредотачивает силы на захвате и закреплении на юге и востоке Украины, территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, чтобы разрушить украинскую экономику путем блокады портов.

Россия потерпела поражение в битве за Киев, и бросает все силы на юг,

– отметил Бутусов.

Он уверен, что сейчас вражеское командование стремится захватить Донбасс, Мариуполь и Николаев. В то же время Мариуполь остается единственным городом, мешающим планам Путина по захвату восточной Украины.

Враг потерпел поражение в Киеве

Как отметил журналист, прямые атаки на Киев прекратились, Вооруженные силы ведут активные и эффективные боевые действия в районе Гостомеля, потери врага в районе Киева очень велики, в частности, в Ирпене и Буче.

Ситуация, которая требует пристального внимания, сейчас складывается в Мариуполе, Херсоне и Энергодаре, Николаеве, Вознесенске,

– подчеркнул Бутусов.