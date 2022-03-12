Но экономика России страдает неизмеримо больше – из-за гигантской лавины санкций, против россиян введенных миром. Интересную аналитику на этот счет привели в Bloomberg.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Путин грабит свой народ, тратя деньги на войну

Спад российской экономики за две недели войны сравним с худшими спадами за более чем 20 лет правления Путина. В частности, более 30 миллиардов долларов буквально вымыты из годового ВВП (валового внутреннего продукта) России.

Если считать по текущему курсу валют, этих денег хватило бы на целый год денежного обеспечения пенсий для всех российских пенсионеров.

При этом, заметьте, прошедшие два года из-за цен на газ, нефть и общей рыночной мировой конъюнктуры экономика России была на подъеме. Подъеме, для обнуления которого хватило нескольких дней бессмысленной авантюры кремлевского диктатора.