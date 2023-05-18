Советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в России человеческий язык не понимают, а потому вести с ними переговоры никто не собирается. Врагу посоветовали дождаться трибунала.

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Что такого сказал Буданов

Yahoo News взяло интервью у руководителя ГУР МО, журналисты попросили его прокомментировать обвинения России в "терактах", а также гибели дочери российского идеолога Александра Дугина. На что тот ответил четко.

Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины,

– ответил руководитель ГУР.

Нитье россиян в ООН

Этими словами подхватили российские пропагандисты и кремлевские политики. Мол, это отрыть проявление языка вражды, русофобии и насилия. Видимо, забыли, какие позорные преступления совершают их войска на территории Украины.

Там даже решили написать письмо в Совбез ООН, в котором обвинили Киев в "готовности убивать россиян по всему миру".

Это вопиющий пример риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию по национальному признаку,

– указывается в документе.

Страна захватчиков также обвинила Украину в нарушении правил Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Позиция ОП: у военных преступников нет международного права

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь подчеркнул, что страна-террорист не понимает человеческого языка. А вот обвинение в риторике ненависти звучит как минимум странно. Должны ли мы любить террористов, которые приходят в наш дом, чтобы убивать нас.

Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и всюду. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, гипнотически действовавшего на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России – государства серийных убийц – несомненно, выплатят все долги,

– написал Подоляк.

Советник также отметил, что Украина получит каждого представителя России юридически или физически и посоветовал стране-агрессору дождаться трибунала и прекратить использовать ООН, поскольку у военных преступников нет интернационального права.