Известно, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, а США не ратифицировала Римский устав. Следовательно, в Штатах Путина не задержат. Об этом 24 Канала сказал политолог Андрей Вигиринский.

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"США призывают все стороны, ратифицировавшие Римский устав, выполнять его требования. В то же время США не являются той страной, которая взяла на себя обязательство по преследованию военных преступников или тех, кому объявлен ордер на задержание прокурором МКС", – говорит он.

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По мнению Вигиринского, диктатор не будет самоутверждаться таким способом. Начав войну и продолжая существовать в пределах своей страны, он доказывает себе и той части дружественных стран, что он может позволить себе начать войну на территории Европы. Страны НАТО, подчеркнул он, пытаются избежать непосредственной конфронтации с ним. Да, призывая его к переговорам, применяя санкции, поставляя Украине оружие и финансовую поддержку.

Задержали бы? Нет, не задержали бы, потому что ордер не действует на территории страны, не ратифицировавшей Римский устав. Приедет ли? Нет, не приедет, потому что повестка дня на Совбезе ООН сегодня не отвечает тем вопросам, которые Путин хотел бы упорядочить в мировом масштабе,

– уверяет политолог.

Задокументировав стратегию национальной безопасности и назвав Россию отдельной цивилизацией, он во многом повысил личную репутацию и личное либидо.

Он сказал: "Я стою во главе цивилизации "русского мира". Ее никогда не было, а при мне она есть. Я – величие, и мое величие будет записано в историю". Спускаться до уровня ООН, где не принимаются решения, он вряд ли будет,

– считает Вигиринский.

К сожалению, США ордер на задержание не выполнят. Вполне возможно, что его просто ликвидируют. "Патриотически настроенные американцы могут использовать и такие методы восстановления справедливости. И они, кстати, более эффективны", – резюмировал Андрей Вигиринский.

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