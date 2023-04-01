Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

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Подоляк прокомментировал председательство России в Совбезе ООН

Подоляк считает, что нарушающая устав страна-террорист должна быть лишена присутствия в ООН.

Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это излом глобальной системы как таковой... Мы говорим сегодня о стране, которая нарушает статью 4 устава ООН, ключевую статью, базовую,

– отметил советник главы ОП.

Он добавил, что государство-член ООН не может начинать войну без мандата ООН.

"Поэтому мне кажется, что страны-члены Совбеза должны говорить не о шутке, а бойкотировать в течение апреля какие-либо заседания под эгидой РФ, то есть не приходить на эти заседания. Это единственный механизм, чтобы поставить точку в этом нонсенсе", – подчеркнул Подоляк.

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