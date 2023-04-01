Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Алексей Буряченко. Он убежден, что государство, публично и открыто "изнасиловавшее международное право", как отметил Михаил Подоляк, не может иметь такой статус в ООН.

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Политолог напомнил, что 31 марта состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное размещению российского ядерного оружия в "третьих" странах.

Украина со своей стороны сделает все возможное, чтобы открыть глаза мирового сообщества на происходящее, на то, что сейчас глобальная система и архитектура безопасности, к большому сожалению, разрушена именно Россией – государством-террористкой. И сейчас именно это государство будет председательствовать в Совбезе ООН,

– подчеркнул говорящий.

Террорист не может возглавить Совбез

Буряченко назвал возможность агрессора возглавлять Совет Безопасности Организация Объединенных Наций "ситуацией доведенной до абсурда". Он уверен, что это даже не нарушение международного законодательства или устава ООН или правовой нигилизм, это абсурд.

Россия – это страна, отобравшая у другой ядерное оружие; страна, предоставившая ей свои гарантии безопасности Будапештским меморандумом; ядерное государство, напавшее на неядерное государство, а сейчас еще и распространяющее ядерное оружие "третьим" странам, подчеркнул политолог. Более того, теперь президент этой страны находится в международном розыске по делу по похищению детей.

И вишенка на тортике – теперь эта страна месяц, согласно ротации будет председательствовать в Совбезе ООН,

– подчеркнул эксперт.

Буряченко прокомментировал статус России в ООН: смотреть видео

Мир будет искать новую систему безопасности

Сложившаяся сейчас ситуация дает понять всем странам, что текущая система безопасности в мире их не спасет не только от российского, а от любого другого агрессора в любой точке мира, подчеркнул эксперт.

Он убежден, что это подтолкнет мир к поиску новой системы безопасности.

Чем хуже сейчас ситуация в ООН, в Совете Безопасности ООН, тем хуже это для России, потому что она еще больше объединит консолидацию вокруг поддержки Украине и увеличит антипутинскую коалицию, что автоматически приведет к падению путинского режима.

– резюмировал Буряченко.

Россия будет председательствовать месяц в Совбезе ООН: что известно