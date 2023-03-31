В последний раз Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года, когда начала полномасштабную войну против Украины. 1 апреля обязанности снова перейдут к представителю России Василию Небензе, сообщает 24 Канал.
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27 марта Небензя сообщил, что ждет главу МИД России Сергея Лаврова, который примет участие в ряде заседаний Совбеза ООН.
Какие риски для Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия будет злоупотреблять будущим председательством в Совбезе ООН. Государство-агрессор будет продвигать манипулятивные нарративы о войне против Украины и для принятия неправомерных решений.
Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то происходит не так в архитектуре мировой безопасности,
– отметил Кулеба.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что председательство России – очередное изнасилование международного права. Москва ведет агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью. Такая страна не может возглавлять главный орган безопасности в мире.
Председательствующий не имеет много полномочий
Руководитель Секретариата Совбеза ООН в 2009–2016 годах Александр Мацука отметил, что председательствующий в Совбезе на самом деле очень ограничен в действиях, отмечает BBC. Поэтому максимум, что можно ожидать от Небензи – это "проявления хамства".
Если россияне будут нарушать процедуру, захотят внести какой-то пункт, что-то провокационное на повестку дня Совбеза ООН, "другие члены просто проголосуют против этого, и все закончится".
Реакция США
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что России не место в Совете Безопасности ООН. Она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений.
Несмотря на это, Россия является постоянным членом Совбеза, поэтому, по словам спикера, нет реальных международных правовых путей изменить это.