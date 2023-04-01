Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, европейские бюрократы не хотят ничего менять и не видят ничего плохого в том, что страна-агрессорка будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.
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ООН нужно распустить или реформировать
Тизенгаузен отметил, что председательство России в Совбезе ООН – это бюрократический момент. Он не понимает, как Россия, которая совершает геноцид украинского народа, может возглавлять Совет Безопасности.
Это сюрреализм. ООН изжила себя как организация, которая может эффективно влиять на процессы. Нужна альтернатива или серьезная структурная реформа. К сожалению, европейские бюрократы эту реформу проводить не хотят,
– сказал он.
Политтехнолог подчеркнул, что европейские бюрократы не хотят ничего менять и не видят ничего плохого в том, что страна-агрессор будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Он добавил: закрытие организации – это действительно серьезная нагрузка на бюджет Европы.
"Не понимаю, как это возможно в современном мире. Вы теряете только деньги в то время, когда Украина теряет человеческие жизни. Это нужно было уже давно решить, но, возможно, не год, но хотя бы 9 месяцев назад", – отметил Тизенгаузен.
Тизенгаузен о председательстве России в Совбезе ООН: смотрите видео
Россия возглавит Совет Безопасности ООН: что известно
- В последний раз Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года, когда начала полномасштабную войну против Украины. 1 апреля обязанности снова перешли к представителю России Василию Небензе. 27 марта Небензя сообщил, что ждет главу МИД России Сергея Лаврова, который примет участие в ряде заседаний Совбеза ООН.
- В начале марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не разрешить России председательствовать в Совбезе ООН в течение апреля. Он также отметил, что это станет самым печальным днем в истории организации после 24 февраля, когда россияне вторглись на территорию Украины.
- Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что России не место в Совете Безопасности ООН. Она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений. Несмотря на это, Россия является постоянным членом Совбеза, поэтому, по словам спикера, нет реальных международно-правовых путей изменить это.
- Аналитики американского Института изучения войны в одном из своих отчетов предположили, что президент России Владимир Путин использует председательство своей страны в Совбезе ООН для легитимизации военной агрессии против Украины.