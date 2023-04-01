Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, европейские бюрократы не хотят ничего менять и не видят ничего плохого в том, что страна-агрессорка будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

К теме Россия становится главой Совбеза ООН: главные риски и реакция Белого дома

ООН нужно распустить или реформировать

Тизенгаузен отметил, что председательство России в Совбезе ООН – это бюрократический момент. Он не понимает, как Россия, которая совершает геноцид украинского народа, может возглавлять Совет Безопасности.

Это сюрреализм. ООН изжила себя как организация, которая может эффективно влиять на процессы. Нужна альтернатива или серьезная структурная реформа. К сожалению, европейские бюрократы эту реформу проводить не хотят,

– сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что европейские бюрократы не хотят ничего менять и не видят ничего плохого в том, что страна-агрессор будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Он добавил: закрытие организации – это действительно серьезная нагрузка на бюджет Европы.

"Не понимаю, как это возможно в современном мире. Вы теряете только деньги в то время, когда Украина теряет человеческие жизни. Это нужно было уже давно решить, но, возможно, не год, но хотя бы 9 месяцев назад", – отметил Тизенгаузен.

Тизенгаузен о председательстве России в Совбезе ООН: смотрите видео

Россия возглавит Совет Безопасности ООН: что известно