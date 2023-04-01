Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, європейські бюрократи не хочуть нічого змінювати та не бачать нічого поганого у тому, що країна-агресорка буде головувати в Раді Безпеки ООН.

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ООН потрібно розпустити або реформувати

Тизенгаузен зазначив, що головування Росії в Радбезі ООН – це бюрократичний момент. Він не розуміє, як Росія, яка чинить геноцид українського народу, може очолювати Раду Безпеки.

Це сюрреалізм. ООН зжила себе як організація, яка може ефективно впливати на процеси. Потрібна альтернатива або серйозна структурна реформа. На жаль, європейські бюрократи цю реформу проводити не хочуть,

– сказав він.

Політтехнолог підкреслив, що європейські бюрократи не хочуть нічого змінювати та не бачать нічого поганого у тому, що країна-агресорка буде головувати в Раді Безпеки ООН. Він додав: закриття організації – це дійсно серйозне навантаження на бюджет Європи.

"Не розумію, як це можливо у сучасному світі. Ви втрачаєте лише гроші у той час, коли Україна втрачає людські життя. Це потрібно було вже давно вирішити, але, можливо, не рік, але хоча б 9 місяців тому", – зауважив Тизенгаузен.

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