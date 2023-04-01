Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, європейські бюрократи не хочуть нічого змінювати та не бачать нічого поганого у тому, що країна-агресорка буде головувати в Раді Безпеки ООН.
До теми Росія стає головою Ради безпеки ООН: головні ризики та реакція Білого дому
ООН потрібно розпустити або реформувати
Тизенгаузен зазначив, що головування Росії в Радбезі ООН – це бюрократичний момент. Він не розуміє, як Росія, яка чинить геноцид українського народу, може очолювати Раду Безпеки.
Це сюрреалізм. ООН зжила себе як організація, яка може ефективно впливати на процеси. Потрібна альтернатива або серйозна структурна реформа. На жаль, європейські бюрократи цю реформу проводити не хочуть,
– сказав він.
Політтехнолог підкреслив, що європейські бюрократи не хочуть нічого змінювати та не бачать нічого поганого у тому, що країна-агресорка буде головувати в Раді Безпеки ООН. Він додав: закриття організації – це дійсно серйозне навантаження на бюджет Європи.
"Не розумію, як це можливо у сучасному світі. Ви втрачаєте лише гроші у той час, коли Україна втрачає людські життя. Це потрібно було вже давно вирішити, але, можливо, не рік, але хоча б 9 місяців тому", – зауважив Тизенгаузен.
Тизенгаузен про головування Росії в Радбезі ООН: дивіться відео
Росія очолить Раду Безпеки ООН: що відомо
- Востаннє Росія головувала в Раді безпеки у лютому 2022 року, коли почала повномасштабну війну проти України. 1 квітня обов’язки знову перейшли до представника Росії Василя Небензі. 27 березня Небензя повідомив, що чекає на главу МЗС Росії Сергія Лаврова, який візьме участь в низці засідань Ради безпеки ООН.
- На початку березня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити Росії головувати в Радбезі ООН протягом квітня. Він також зазначив, що це стане найсумнішим днем в історії організації після 24 лютого, коли росіяни вторглися на територію України.
- Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наголосила, що Росії не місце у Раді Безпеки ООН. Вона використовуватиме своє головування для дезінформації та виправдання воєнних злочинів. Попри це Росія є постійним членом Радбезу, тож, за словами речниці, немає реальних міжнародно-правових шляхів змінити це.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни в одному зі своїх звітів припустили, що президент Росії Владімір Путін використає головування своєї країни в Радбезі ООН для легітимізації військової агресії проти України.