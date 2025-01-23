Передавання цієї зброї відбулося без жодного анонсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

Цікаво Україна отримає від 2 країн ЄС важливе озброєння раніше, ніж очікувалося

Коли Данія передала Україні САУ 2С1 "Гвоздика"

Журналісти зазначили, що дізнатися про факт передавання ЗСУ САУ 2С1 "Гвоздика" від Данії вийшло лише завдяки тому, що уряд Данії "мовчки" оновив перелік озброєння та військової техніки, які вже були надані нашій державі.

На оновлення переліку переданої зброї Україні від Данії звернув увагу данський безпековий аналітик Ганс Тіно Хансен.

Данський аналітик звернув увагу, що Україна отримала від Данії САУ 2С1 "Гвоздика" / Фото з акаунту Ганса Тіно Хансена у соцмережі Х

Водночас у самому переліку немає жодної інформації щодо кількості САУ типу "Гвоздика" та де саме Данія їх змогла взяти. Журналісти наголосили, що встановити походження артилерійської установки було б складно, адже їх експортують у 20 – 30 країнах світу, а ще 10 належать до колишніх операторів.

Навіть момент появи цих САУ у переліку можливо встановити лише публічно. Зокрема сервіс Wayback Machine показує, що згадка про 2С1 "Гвоздика" у переліку уряду Данії з'явилась між 28 листопадом та 12 грудням 2024 року,

– пише видання.

Журналісти також наголошують, що загалом Данія, яка має дуже обмежені можливості щодо посилення України озброєнням, є одним з потужних донорів зброї для України. Зокрема, якщо брати лише артилерію, то після передавання всіх наявних САУ Caesar країна замовила для України додаткові артустановки цього типу, а також разом з Німеччиною та Норвегією – 16 словацьких Zuzana-2.

Також данці почали замовляти для ЗСУ власне українські САУ "Богдана", започаткувавши так звану "данську модель", якою почали користуватися інші країни ЄС.