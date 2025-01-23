Передача этого оружия состоялась без всякого анонса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.

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Когда Дания передала Украине САУ 2С1 "Гвоздика"

Журналисты отметили, что узнать о факте передачи ВСУ САУ 2С1 "Гвоздика" от Дании получилось только благодаря тому, что правительство Дании "молча" обновило перечень вооружения и военной техники, которые уже были предоставлены нашему государству.

На обновление перечня переданного оружия Украине от Дании обратил внимание датский аналитик по безопасности Ганс Тино Хансен.

Датский аналитик обратил внимание, что Украина получила от Дании САУ 2С1 "Гвоздика" / Фото с аккаунта Ханса Тино Хансена в соцсети Х

В то же время в самом перечне нет никакой информации о количестве САУ типа "Гвоздика" и где именно Дания их смогла взять. Журналисты отметили, что установить происхождение артиллерийской установки было бы сложно, ведь их экспортируют в 20 – 30 странах мира, а еще 10 принадлежат бывшим операторам.

Даже момент появления этих САУ в перечне возможно установить только публично. В частности сервис Wayback Machine показывает, что упоминание о 2С1 "Гвоздика" в перечне правительства Дании появилась между 28 ноября и 12 декабря 2024 года,

– пишет издание.

Журналисты также отмечают, что в целом Дания, которая имеет очень ограниченные возможности по усилению Украины вооружением, является одним из мощных доноров оружия для Украины. В частности, если брать только артиллерию, то после передачи всех имеющихся САУ Caesar страна заказала для Украины дополнительные артустановки этого типа, а также вместе с Германией и Норвегией – 16 словацких Zuzana-2.

Также датчане начали заказывать для ВСУ собственно украинские САУ "Богдана", начав так называемую "датскую модель", которой начали пользоваться другие страны ЕС.