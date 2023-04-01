Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.
До теми "Ситуація доведена до абсурду": безпекову організацію очолили вбивці й терористи
Подоляк прокоментував головування Росії в Радбезі ООН
Подоляк вважає, що країна-терористка, яка порушує статут, має бути позбавлена присутності в ООН.
Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову,
– зазначив радник голови ОП.
Він додав, що держава-член ООН не може починати війну без мандату ООН.
"Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання. Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", – наголосив Подоляк.
Цікаво "Росія з автоматом та вибухівкою в ООН": українці вийшли на мітинг у Брюсселі
Росія в Радбезі ООН: коротко
- Щомісяця головування в Радбезі ООН переходить до іншої країни-члена. Так, 1 квітня 2023 року прийшла черга Росії. Україна виступила категорично проти цього. Однак для того, щоб змінити ситуацію, немає міжнародно-правових шляхів.
- Ця ситуація дуже вигідна Кремлю. Росія може зловживати своїми повноваженнями, зокрема дезінформувати та стати на заваді між іншими країнами-членами ООН.
- На думку політтехнологів, ООН треба реформувати, оскільки така ситуація схожа на сюрреалізм. Ймовірно, варто створити альтернативу цій структурі.