Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

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Подоляк прокоментував головування Росії в Радбезі ООН

Подоляк вважає, що країна-терористка, яка порушує статут, має бути позбавлена присутності в ООН.

Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову,

– зазначив радник голови ОП.

Він додав, що держава-член ООН не може починати війну без мандату ООН.

"Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання. Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", – наголосив Подоляк.

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Росія в Радбезі ООН: коротко