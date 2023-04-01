Учасники акції виступили за позбавлення Росії права вето та вимагали негайно зупинити головування країни-терористки в Радбезі ООН, яке почалося сьогодні, 1 квітня. Мітингувальники вважають, що Росія зловживатиме повноваженнями голови Ради Безпеки ООН, поширюватиме дезінформацію та насаджуватиме власний порядок денний.

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Я прийшла, щоб висловити свою позицію, що я проти, щоб країна-агресор головувала в Раді безпеки ООН. Це нонсенс. Вони просто будуть блокувати всі мирні рішення, тому це треба припинити якнайшвидше,

– сказала протестувальниця Наталя Гуменюк.

За словами президентки ГО Promote Ukraine Марти Барандій, держави-агресори не можуть бути допущені до тієї платформи, яка повинна забезпечувати мир тому, що вони самі себе компрометують.

Українці провели перформанс у Брюсселі / Софія Назаренко для 24 Каналу

"Росія повинна бути виключена з ООН з Ради Безпеки. Німеччина ніколи не була постійним членом Радбезу не є і не може бути саме тому, що Німеччина була агресором", – сказала вона.

Під час мітингу відбувся перфоманс. Українці інсценували засідання Радбезу ООН та показали Росію із закривавленими руками, автоматом і вибухівками.

Перформанс у Брюсселі: дивіться відео 24 Каналу

За словами Марти Барандій, мітингувальники закликають Путіна особисто приїхати головувати у Раді безпеки в Нью-Йорк.

"Проти чинного президента вперше в історії МКС було видано ордер на арешт і 122 країни повинні арештувати Путіна, якщо він з'явиться на їхній території. То будь ласка, Путін, ти головуєш в ООН, приїжджай, я думаю, що ООН тебе чекає", – наголосила активістка.

Зазначимо, протягом квітня Росія буде головувати в Раді безпеки ООН. До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай.