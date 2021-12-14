Официальная представительница МИД Мария Захарова утверждает, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами.

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Москва говорит о "незаконных" санкциях

Захарова назвала ограничения Евросоюза незаконными. Она убеждает, мол, это ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Дипломатка обвинила ЕС в "двойных стандартах", а также призвала не вмешиваться в дела других стран.

Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС,

– сказала Захарова.

Что известно о санкциях ЕС против вагнеровцев

В ЕС 13 декабря официально утвердили санкции против частной военной компании "Вагнера". Под ограничения попали 6 вагнеровцев, которые принимали участие в конфликтах в Украине, Сирии и Ливии.

В санкционный список внесли тех, кто воевал на Донбассе за боевиков. Это Дмитрий Уткин, Денис Харитонов и Сергей Щербаков.

Санкции ввели в соответствии с глобальным санкционным перечнем ЕС о нарушении прав человека. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что действия наемников, особенно в африканских странах, привели к росту потока беженцев в Европе.

О том, как ЕС вводил санкции против ЧВК "Вагнера" в "Теории заговора":