Россия ведет подготовку, чтобы разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Кроме того, в Кремле даже не скрывают свои интересы относительно применения военной силы.

Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму, что сильно угрожает миру. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран. Важно Россия хочет захватить всю территорию Украины, – Чубаров Россия наращивает военный потенциал в Крыму Таран рассказал, что с 2014 года оккупанты создали группировку войск, а также вдвое увеличили количество боевых кораблей и катеров в Черном море.

По словам министра, численность российских военнослужащих на полуострове выросла почти в 1,5 раза, то есть до 33 тысяч военнослужащих.

Оккупанты на полуострове постоянно отрабатывают элементы наступательных операций. За 7 лет Россия превратила Крым в военную базу, которая угрожает миру,

– подчеркнул глава Минобороны. Министр отметил, что кроме Крыма, существует военная угроза для Украины и с севера. Например, Россия и Беларусь планируют провести широкомасштабные военные учения в 2021 году. Обратите внимание! О том, что Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму, говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он предостерегал мир от возможных опасностей.



К слову, ранее волонтеры нашли доказательства размещения ядерного оружия в Крыму.