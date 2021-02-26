Россия превратила Крым в военную базу, – Таран
Россия ведет подготовку, чтобы разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Кроме того, в Кремле даже не скрывают свои интересы относительно применения военной силы.
Источник:Минобороны
Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму, что сильно угрожает миру. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.
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- Таран рассказал, что с 2014 года оккупанты создали группировку войск, а также вдвое увеличили количество боевых кораблей и катеров в Черном море.
- По словам министра, численность российских военнослужащих на полуострове выросла почти в 1,5 раза, то есть до 33 тысяч военнослужащих.
- Оккупанты на полуострове постоянно отрабатывают элементы наступательных операций.
За 7 лет Россия превратила Крым в военную базу, которая угрожает миру,
– подчеркнул глава Минобороны.
Министр отметил, что кроме Крыма, существует военная угроза для Украины и с севера. Например, Россия и Беларусь планируют провести широкомасштабные военные учения в 2021 году.
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