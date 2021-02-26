Росія готується розмістити ядерну зброю в Криму, що неабияк загрожує світу. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

Важливо Росія хоче захопити всю територію України, – Чубаров

За 7 років Росія перетворила Крим на військову базу, що загрожує світу,

– наголосив очільник Міноборони.

Міністр зауважив, що крім Криму, існує воєнна загроза для України і з півночі. Наприклад, Росія та Білорусь планують провести широкомасштабне військове навчання в 2021 році.

Зверніть увагу! Про те, що Росія нарощує ядерний потенціал в Криму, говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він застерігав світ від можливих небезпек.

До слова, раніше волонтери знайшли докази, розміщення ядерної зброї в Криму.