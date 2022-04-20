Кремль спрятал неизлечимую болезнь общества за ложью

Это как психологический прием для воинов, применяемый еще с давних времен – чтобы они всегда были в масках.

Интересно Путин закончится в один момент: что для этого нужно

Если ты в маске, то безлик и способен на все поступки. Вот и российское стадо вдохновенно снисходительно смотрит на войну России против Украины как на войну с "нацистами" и "бандеровцами". Очень удобно.



Все население России превратили в наполеонов из палаты №6 культом Путина / Фото "Детектор медиа"

Хотя им не мешало бы взглянуть на себя самих и найти свою унификацию. Это не наполеон в палате номер 6 (т.е. не единичный случай). Это более 140 миллионов наполеонов в одной стране.

Важное – Фейгин объяснил, как сейчас у Путина относятся к своим провалам в Украине: смотрите видео