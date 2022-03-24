По данным Генштаба, за последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса России остановили свою деятельность – полностью или частично.

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В частности – приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел".

Все из-за отсутствия комплектующих частей и деталей, ранее государству-агрессору поставляли другие страны мира. А своих-то у России нет.

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