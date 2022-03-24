За даними Генштабу, упродовж останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії зупинили свою діяльність – повністю або частково.

До теми Скільки ракет запустила Росія на податки від Nestle та Philip Morris

Зокрема – призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл".

Усе через відсутність комплектуючих частин та деталей, які раніше державі-агресорці постачали інші країни світу. А своїх-то в Росії немає.

Дивіться також – Дідусь привіз ЗСУ фуру боєприпасів, яку вкрав в окупантів